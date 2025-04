Brutales Verbrechen in Shejaiya: Hamas fordert sofortiges Handeln der islamischen Länder

Die Hamas veröffentlichte am Mittwoch eine Erklärung, in der sie das grausame Verbrechen des israelischen Regimes im Gebiet Shejaiya in Gaza verurteilte.

Die Bewegung erklärte: „Die brutalen Verbrechen, die vor den Augen der Welt gegen wehrlose und unschuldige Zivilisten begangen werden und auf eine wahnsinnige Politik des Völkermords abzielen, werden nicht unbeantwortet bleiben. Die Zeit wird diese Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten lassen, und die Geschichte wird über all jene richten, die zu diesen Gräueltaten geschwiegen oder mit den zionistischen Kriminellen kollaboriert haben.“

Die Hamas betonte weiter, dass es nicht mehr hinnehmbar sei, dass sich die Reaktionen der arabischen und islamischen Länder auf schwache Erklärungen und bloße Verurteilungen beschränken. „Während die Tötungsmaschinerie des zionistischen Regimes kaltblütig Massaker anrichtet, darf das palästinensische Volk in diesem entscheidenden Kampf nicht allein gelassen werden“, hieß es in der Erklärung.

Die Bewegung forderte die Führer der arabischen und islamischen Länder auf, echten Druck auf das israelische Regime und dessen Unterstützer in Washington auszuüben, um die Aggressionen sofort zu beenden.

Die Hamas richtete sich auch an Länder, die weiterhin Beziehungen zum israelischen Regime unterhalten, und forderte: „Die Beziehungen zu diesem kriminellen Regime müssen sofort abgebrochen und dessen Botschaften geschlossen werden.“

Abschließend rief die Hamas die arabischen und islamischen Völker sowie alle Freiheitsliebenden weltweit dazu auf, ihre Unterstützung für das Volk von Gaza fortzusetzen und diese Solidarität zu verstärken und auszuweiten.