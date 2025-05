Iranisches Parlament verurteilt britische Parlamentsaktion gegen die Revolutionsgarde

Ahmad Naderi, Mitglied des Präsidiums des Parlaments, las heute in einer öffentlichen Sitzung eine Erklärung der Abgeordneten vor, die sich gegen die Forderung mehrerer britischer Abgeordneter richtete, die Revolutionsgarde auf die Liste terroristischer Organisationen zu setzen.

In der Erklärung heißt es: „Das iranische Parlament verurteilt entschieden die böswillige Aktion von über 550 Abgeordneten des britischen Unterhauses und Mitgliedern des Oberhauses, die die Aufnahme der Revolutionsgarde in die Liste terroristischer Organisationen gefordert haben, unter Berufung auf die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und in Ausübung seiner gesetzlichen Pflicht zum Schutz der nationalen Souveränität, der nationalen Sicherheit und der Autorität der Streitkräfte.“

Die Abgeordneten des iranischen Parlaments erinnerten in dieser Erklärung daran, dass diese Aktion, die offensichtlich auf Anweisungen des zionistischen Regimes und unter dem Einfluss der terroristischen Gruppe der Mujahedin basiert, nicht nur jeglicher rechtlicher Grundlage und politischen Legitimität entbehrt, sondern auch den fortdauernden kolonialistischen, intervenierenden und nationalistischen Geist der britischen Regierung gegenüber unabhängigen Ländern verdeutlicht.

In der Erklärung wird weiter betont: „Die dunkle Geschichte Großbritanniens gegenüber Völkern, einschließlich des iranischen Volkes, ist das beste Dokument, das dieses doppelte und ungerechte Verhalten entlarvt. Im Laufe der Geschichte hat dieses Land durch verschiedene Interventionen und Verbrechen immer wieder die Sicherheit und das Wohlergehen des iranischen Volkes ins Visier genommen.“

Die Erklärung verweist auch auf die Handlungen, die in der modernen Geschichte von Großbritannien und den USA gegen das Land und das Volk Iran begangen wurden.