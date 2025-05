Araghchi: Iran-USA-Gespräche können eine bedeutende Rolle für Frieden und Stabilität spielen

Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister, äußerte sich am Rande des zweiten Tages des Tehran Dialogue Forum gegenüber Journalisten und sagte: „Die Resonanz auf das Tehran Dialogue Forum von Seiten der Denker, ausländischen Gäste und offiziellen Vertretern war außergewöhnlich.“

Er fügte hinzu: „Dieses Forum war eine sehr gute Erfahrung für uns und hat gezeigt, dass Teheran ein Zentrum für den Austausch von Ideen auf regionaler und internationaler Ebene sein kann. In den letzten zwei Tagen fanden 50 Gespräche in verschiedenen Formaten statt, sei es in Form von Reden, bilateralen Gesprächen oder Diskussionen.“

Der Außenminister betonte, dass die Anzahl der hochrangigen Teilnehmer bemerkenswert war: „Sechs Außenminister aus der Region, zwei hochrangige Beamte sowie zahlreiche stellvertretende Außenminister und ehemalige Minister, darunter auch ein ehemaliger Präsident, nahmen an dieser Runde des Forums teil.“

Araghchi wies darauf hin, dass in diesen Sitzungen Diskussionen über die Verhandlungen zwischen Iran und den USA stattfanden: „Wir hatten ein ausführliches Gespräch mit dem Außenminister von Oman über die Fortsetzung der Verhandlungen, und auch der Außenminister von Katar schloss sich uns an und hatte Ideen, die in der trilateralen Sitzung zur Sprache kamen.“

Er äußerte seine Freude darüber, dass sich die Sichtweise der Region, insbesondere des Persischen Golfs, auf Iran im Vergleich zur Vergangenheit verändert hat, und sah dies als ein positives Zeichen für die Gespräche zwischen Iran und den USA.

Der iranische Außenminister betonte: „Es ist wichtig, dass die Region die Verhandlungen unterstützt und sogar versucht, bestehende Missverständnisse auszuräumen und die Perspektiven einander näherzubringen. Die Ruhe und der Frieden in der Region sind das wichtigste Anliegen aller Länder der Region.“