Ghalibaf: Die Aktionen der Takfiri-Gruppen in Syrien zielen auf die Ziele des zionistischen Regimes ab

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf und der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri führten am Samstag ein Telefongespräch, um die aktuelle Lage im Libanon nach dem Waffenstillstand zu besprechen.

Ghalibaf drückte seine Zufriedenheit über die Beendigung des Krieges im Libanon aus und wandte sich an seinen libanesischen Amtskollegen: Die Rolle Ihrer Exzellenz bei der Verwirklichung des Waffenstillstands war sehr wichtig und effektiv.

Qalibaf erwähnte seine früheren Positionen zum Libanon und stellte fest: Die Islamische Republik Iran unterstützt die Regierung, das Parlament, das Volk und den Widerstand des Libanon und seine Entscheidungen.

Laut ihm zielen die Handlungen des zionistischen Regimes darauf ab, den Waffenstillstand zu verletzen, und es muss darauf geachtet werden, dass die Verletzung dieser Vereinbarung durch sie nicht zur Normalität wird.

Der Sprecher des iranischen Parlaments warnte auch vor den Bewegungen von Takfiri-Gruppen in Syrien und sagte: Die Bewegungen dieser Gruppen zielen auf die Ziele des zionistischen Regimes ab, und in dieser Situation sollten sie es auch sein Kümmern Sie sich mit Seriosität und Koordination um die Verhältnisse in der Region.