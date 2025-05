Pezeshkian: Stärkung der Zusammenarbeit mit Turkmenistan sichert Wohlstand und Sicherheit beider Völker

Masoud Pezeshkian erklärte heute Mittag, Dienstag, während des Treffens mit Raschid Meredow, dem Außenminister Turkmenistans, dass die Islamische Republik Iran an einer Verbesserung der Beziehungen und der Erweiterung der Kooperation in verschiedenen Bereichen mit ihren Nachbarn, insbesondere mit Turkmenistan, interessiert sei.

Er fügte hinzu, dass Iran neben dem Interesse an Gasimporten aus Turkmenistan auch über effektive Kapazitäten für den Export und Swap von Gas in die Region verfügt.

Pezeshkian führte weiter aus: „Der Bau der Gaspipeline zwischen Iran und Turkmenistan sollte so gestaltet und umgesetzt werden, dass die Kapazität für alle drei Zwecke gegeben ist.“

Der Präsident ergänzte: „Neben der Zusammenarbeit im Bereich des Gasaustauschs ist die Islamische Republik Iran auch an der Erweiterung der gemeinsamen Kooperation mit Turkmenistan in verschiedenen wirtschaftlichen, kulturellen, Investitions-, Verkehrs- und Transitbereichen interessiert. Die Vertiefung und Stärkung der Zusammenarbeit, insbesondere der gemeinsamen und gegenseitigen Investitionen, kann das Wohl, den Komfort, die Freundschaft und die Sicherheit der beiden Völker in der Zukunft garantieren – ein Ziel, das der nationale Führer Turkmenistans mit der Einberufung der internationalen Konferenz für Frieden und Vertrauen verfolgt.“

Pezeshkian dankte auch der turkmenischen Regierung für die Organisation des bevorstehenden Gipfeltreffens der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in Aschgabat und betonte: „Das Kaspische Meer ist ein wertvolles Gut und garantiert die Gesundheit und das Überleben der Umwelt aller Anrainerstaaten. Jeder Versuch, die ökologischen und klimatischen Bedingungen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Beitrag zur Sicherung der Umweltgesundheit in der Region.“

Der Außenminister Turkmenistans, der sich zur Teilnahme an der 18. Sitzung der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder in Teheran aufhält, berichtete in diesem Treffen ausführlich über seine Gespräche und Konsultationen mit iranischen Beamten während seines Aufenthalts im Iran und sagte: „Turkmenistan sieht in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Iran große Perspektiven und gestaltet und führt alle seine Maßnahmen entsprechend aus.“