Pezeshkian: In der heutigen Welt gibt es für jedes Problem eine Lösung

In seiner Ansprache während der sechsten Verleihung der Auszeichnung für herausragende Wissenschaftler im Rahmen der „Nationalen Preisverleihung des Allameh Tabatabai“, die von der Nationalen Elite-Stiftung organisiert wurde, forderte er alle Anwesenden auf, aufrichtig und mit vollem Engagement zur Lösung von Problemen beizutragen. „Wenn Sie aktiv werden, sind die Herausforderungen sicherlich lösbar“, fügte er hinzu.

Der Präsident verwies auf seine Bekanntschaft mit einem der Preisträger, einem renommierten Herzspezialisten, und stellte fest: „Er könnte bequem in seiner Praxis sitzen und ein gutes Einkommen aus der Behandlung von Patienten erzielen. Doch ich weiß, dass er regelmäßig zu Restaurantbesitzern, Landwirten und Lebensmittelproduzenten geht, um sie bei der Herstellung gesunder Nahrungsmittel für die Herzgesundheit der Menschen zu beraten. Diese Perspektive kann uns helfen, Probleme zu lösen.“

Er betonte weiter, dass es in der Vergangenheit möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, dass die Wissenschaftler aktiv werden. „Doch heute brauchen wir Sie und haben die Bedingungen geschaffen, damit Sie Ihre Lösungen präsentieren können. In der heutigen Welt gibt es für jedes Problem eine Lösung. Wir verehren einen Gott, der in jedem Bereich der Beste und Unendliche ist; daher ist es nicht akzeptabel, dass wir in Niedergeschlagenheit und Schande leben und einen solchen Gott anbeten.“

Abschließend wies der Präsident auf eine Überlieferung hin, die besagt, dass die Welt für den Menschen, der Mensch für die Wissenschaft, die Wissenschaft für das Handeln und das Handeln auf der Grundlage von Aufrichtigkeit geschaffen wurde. „Es ist eine wunderschöne und stolze Vorstellung, dass diese unendliche und erstaunliche Welt für den Menschen geschaffen wurde, um Wissen zu erlangen und mit Aufrichtigkeit zum Wohle der Menschen zu handeln.“