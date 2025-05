Letzter offizieller Standpunkt des Außenministeriums zu den Verhandlungen: Es wurde noch keine endgültige Entscheidung über die nächste Verhandlungsrunde getroffen

Teheran (IRNA) – Parallel zu Berichten in in- und ausländischen Medien über eine mögliche fünfte Runde indirekter Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten, kursierte seit einigen Stunden in verschiedenen Kanälen von Messaging-Plattformen und sozialen Netzwerken eine angebliche Äußerung von Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei. Demnach habe die Islamische Republik Iran die „nächste Verhandlungsrunde abgesagt“. Recherchen von IRNA bestätigen jedoch die Unrichtigkeit dieser Meldung.

Wie der außenpolitische Dienst von IRNA berichtet, wurde diese Behauptung von einigen Nachrichtenkanälen verbreitet, ohne eine Quelle anzugeben oder eine Ton- bzw. Videoaufnahme als Beleg vorzulegen – nicht einmal ein Hinweis auf den Ursprung des Zitats war enthalten. Nachforschungen von IRNA zeigen, dass die offizielle Haltung der Islamischen Republik Iran zu den indirekten Verhandlungen weiterhin auf den Aussagen basiert, die der Sprecher des Außenministeriums am Montagabend, dem 29. Ordibehesht (entspricht dem 20. Mai), gegenüber IRNA gemacht hat. Esmail Baghaei erklärte dazu gegenüber IRNA: „Bezüglich der nächsten Verhandlungsrunde ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Die Islamische Republik Iran prüft die Angelegenheit derzeit unter Berücksichtigung der widersprüchlichen und sich ständig ändernden Positionen der amerikanischen Seite.“ Auch Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, sagte am Dienstagmorgen, dem 30. Ordibehesht (21. Mai), auf eine entsprechende Frage: „Wir haben einen Vorschlag für die nächste Runde der indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA erhalten, den wir derzeit prüfen.“