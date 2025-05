Präsident Pezeshkian: „Wir werden die friedliche Kernenergie niemals aufgeben“

Masoud Pezeshkian erklärte am Sonntag beim Treffen des Teheraner Dialogforums: „Wir Menschen sind alle verpflichtet, die Rechte des anderen zu respektieren. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten beginnen, wenn Menschenrechte ignoriert werden, und genau das tun das zionistische Regime und seine Unterstützer heute, indem sie wehrlose Menschen töten.“

„Es ist ganz natürlich, dass die Völker der Welt die Plünderung der Ressourcen ihres Landes nicht akzeptieren werden, und dass Amerika seine Interessen nicht so leicht aufgeben wird. Deshalb wird der endlose Krieg weitergehen“, bemerkte er.

„Gemäß dem Atomwaffensperrvertrag haben wir das Recht, friedliche Technologien und Kernforschung für verschiedene Zwecke zu nutzen, unter anderem im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Industrie und in anderen wichtigen Bereichen“, fügte er hinzu.

Er sagte: „Unser religiöser Glaube erlaubt nicht die Herstellung von Atomwaffen, einer Waffe, die die Menschheit zerstören kann und für die Zukunft der Erde nichts als Barbarei bedeutet.“

„Die Tatsache, dass andere weiterhin behaupten, der Iran sei dabei, Atomwaffen zu bauen, ist lediglich eine Wiederholung unbegründeter und kriegstreiberischer Behauptungen. Drohungen und Sanktionen werden uns nicht davon abhalten, diesen Weg weiterzugehen. Wir unterliegen seit Jahren Sanktionen und machen weiterhin Fortschritte“, stellte er fest.

„Amerika präsentiert sich als Botschafter des Friedens, spricht jedoch von zerstörerischen Waffen. Es handelt sich um einen endlosen Krieg, den Amerika in der Region führt, einen Krieg, aus dem es nicht leicht ist, herauszukommen. Wir und Sie sind in der Lage, die Sicherheit und den Frieden in der Region aufrechtzuerhalten. Wir brauchen die Anwesenheit anderer in unserer Region nicht. Sie sollten auch in ihre eigenen Länder zurückkehren“, erklärte er.