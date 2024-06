Iran erklärt die kanadische Armee zu Terroristen

Mohammad Rashidi, Mitglied des Präsidialausschusses des Parlaments, verlas am Sonntag in einer öffentlichen Sitzung eine eingegangene Ankündigung.

Ihm zufolge wurde der Plan angenommen, die Regierung zu verpflichten, die Armee sowie die der kanadischen Regierung angeschlossenen Streitkräfte und Sicherheitskräfte als Terroristen zu deklarieren.

Kanadas Sicherheitsminister gab am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt: Heute bin ich hier, um bekannt zu geben, dass unsere Regierung beschlossen hat, das Korps der Islamischen Revolutionsgarde in die Liste der Terrorgruppen aufzunehmen.

Er behauptete: Diese Aktion ist eine starke Botschaft, die zeigt, dass Kanada alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um gegen Terrorgruppen wie das Korps der Islamischen Revolutionsgarde zu kämpfen.