Takhteh-Ravanchi: Zickzack-Positionen der USA stören Verhandlungsatmosphäre

Majid Takhteh-Ravanchi sagte in einem Gespräch mit IRNA über den Willen der Europäer, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und auf Diplomatie zu setzen: „Von Anfang an haben wir die Europäer vollständig über den aktuellen Stand der Gespräche mit den USA informiert und hatten kontinuierliche Konsultationen mit ihnen, sowohl auf der Ebene der Stellvertreter als auch in Teheran. Nach jeder Runde der Verhandlungen auf Botschafterebene halten wir sie auf dem Laufenden.“

Er fügte hinzu: „Sogar bevor die Gespräche mit den USA begannen, hatten wir Treffen mit europäischen Ländern in New York und Genf. Europa kann den diplomatischen politischen Prozess unterstützen, und das ist der beste Weg.“

Der politische Vizeaußenminister betonte weiter: „Europa kann seine politische Unterstützung auf den derzeit laufenden Prozess konzentrieren. Anstatt von Zeit zu Zeit möglicherweise unnötige Erklärungen abzugeben, wäre es besser, sich auf den diplomatischen Weg zu konzentrieren und diesen zu unterstützen, denn wenn dieser Weg erfolgreich ist, werden alle davon profitieren.“

Takhteh-Ravanchi äußerte sich auch zur Möglichkeit einer Änderung in der fünften Verhandlungsrunde aufgrund der Äußerungen amerikanischer Beamter: „Es könnte sein, dass wir in der vierten Runde vereinbart haben, dass die fünfte Verhandlungsrunde stattfinden soll. Zeit und Ort werden von den Omanis bekannt gegeben. Allerdings stören die zickzackhaften, widersprüchlichen und gegensätzlichen Positionen der Amerikaner die Atmosphäre, was bedeutet, dass niemand sicher sein kann oder behaupten kann, dass dies keine Auswirkungen hat.“