Araghchi: Iran wird auf jeden militärischen Angriff unverzüglich mit gleicher Härte reagieren

Wie die außenpolitische Redaktion der IRNA berichtet, schrieb Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, auf seinem X-Account (ehemals Twitter):

"Die Vorstellung Israels, Iran vorschreiben zu können, was es zu tun oder zu unterlassen habe, ist dermaßen realitätsfern, dass sie kaum eine Antwort verdient. Dennoch ist die Dreistigkeit Netanjahus bemerkenswert, der nun auch Präsident Trump diktieren will, was er in seiner Diplomatie gegenüber Iran darf oder nicht darf."

Weiter erklärte Araghchi:

"Netanjahus Verbündete im gescheiterten Biden-Team – das bei dem Versuch, ein Abkommen mit Iran zu erreichen, kläglich gescheitert ist – stellen unsere indirekten Verhandlungen mit der Trump-Regierung fälschlicherweise als eine Wiederauflage des JCPOA dar."

Er betonte:

"Lassen Sie mich klar sein: Iran ist stark genug und vertraut auf seine eigenen Fähigkeiten, um jede Einmischung oder Sabotageversuche feindlicher ausländischer Akteure in seine Außenpolitik wirkungsvoll abzuwehren. Wir hoffen nur, dass auch unsere amerikanischen Gesprächspartner dieselbe Standfestigkeit zeigen."

Araghchi führte weiter aus:

"Viele Iraner sind inzwischen der Auffassung, dass der JCPOA allein nicht ausreicht. Sie erwarten konkrete und spürbare Ergebnisse. Kein Gerede und keine Aktionen von Netanjahus Verbündeten im gescheiterten Biden-Team können diese Realität ändern.

Es gibt nicht nur keine militärische Option – es gibt absolut keine militärische Lösung. Auf jeden Angriff wird Iran sofort und mit gleicher Härte reagieren."