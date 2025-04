Pezeshkian: Iran unterstützt jede Maßnahme zur Stärkung von Frieden und Ruhe

Masoud Pezeshkian äußerte sich am Samstagnachmittag in einem Telefongespräch mit Gurbanguly Berdimuhamedow, dem nationalen Führer Turkmenistans, zufrieden über die sich ausweitenden Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere in den wirtschaftlichen, handelsbezogenen und kulturellen Bereichen.

Er hofft, dass die bald in Teheran stattfindende gemeinsame Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit einen bedeutenden Beitrag zur Beschleunigung der Umsetzung der bilateralen Vereinbarungen und zur Verbesserung des Interaktionsniveaus leisten wird.

Der Präsident dankte für die Einladung des Vorsitzenden des Volksrats von Turkmenistan zu einer Reise in das Land und zur Teilnahme an der internationalen Konferenz „Frieden und Vertrauen“, die anlässlich der Annahme des Vorschlags Turkmenistans zur Benennung des Jahres 2025 unter diesem Motto stattfindet. Er bezeichnete Frieden und Vertrauen als die heutigen verlorenen Werte der Menschheit und würdigte die Initiative Turkmenistans.

Pezeshkian ging auch auf die Besorgnis des turkmenischen Führers über den sinkenden Wasserspiegel des Kaspischen Meeres und die zunehmenden Umweltgefahren ein. Er begrüßte den Vorschlag zur Abhaltung eines Gipfeltreffens der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres und kündigte an, den Außenminister zu beauftragen, die Koordination mit den Außenministern der anderen Anrainerländer für die Organisation dieses Treffens zu übernehmen.

Irans Präsident dankte außerdem für das Mitgefühl des turkmenischen Führers angesichts der Explosion im Hafen von Bandar Abbas.

Der nationale Führer und Vorsitzende des Volksrats von Turkmenistan äußerte in dem Telefongespräch ebenfalls seine Freude über die sich auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen gründenden wachsenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern.