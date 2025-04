Pezeshkian: „Wir sind bereit, die Beziehungen zu Afrika in allen Bereichen auszubauen“

Beim dritten Iran-Afrika-Kooperationsgipfel, an dem Vertreter aus 51 Ländern teilnahmen, sprach er den Familien der Opfer der Explosion im Hafen von Shahid Rajaee sein Beileid aus und fügte hinzu: „Wir wünschen allen Verletzten gute Gesundheit, die notwendigen Anweisungen wurden an die Kollegen im Gesundheitsministerium weitergegeben und wir hoffen, dass wir die aufgetretenen Probleme so schnell wie möglich lösen können.“

„Wir alle leben in einem kleinen Haus auf dieser Welt mit Namen wie Afrika, Asien oder Amerika, aber wenn wir eine umfassendere Perspektive haben, leben wir alle auf diesem Planeten und Gott hat uns Segnungen gegeben, von denen wir gemeinsam profitieren können“, fuhr er fort.

„Unser Glaube im Iran besteht darin, dass wir alle aus denselben Wurzeln stammen und eine Nation sind. Es gibt keine Überlegenheit zwischen uns und Ihnen, es sei denn, sie beruht auf Menschlichkeit, Fähigkeiten und größerem Dienst“, bemerkte er.

Der dritte Iran-Afrika-Gipfel zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit begann im Gipfelsaal in Teheran in Anwesenheit des Präsidenten, des Ersten Vizepräsidenten, des Ministers und von Beamten des Innenministeriums sowie einer Gruppe von Beamten des afrikanischen Kontinents.

Bei dieser Veranstaltung werden Vertreter der Afrikanischen Union, der Präsident, der Premierminister, die Wirtschafts- und Handelsminister, die Leiter der Handelskammern, Geschäftsleute, Wirtschaftsaktivisten, Leiter von Banken und Versicherungsunternehmen, Produktionseinheiten sowie Manager großer und internationaler Unternehmen aus afrikanischen Ländern im Iran zu Gast sein.