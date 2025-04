Rückkehr des Handelszentrums des Landes in den Betriebsmodus

Seit dem Mittag des Samstags, dem 26. April, als nach einer Explosion an einem der Docks im Hafen von Shahid Rajaei ein Feuer in Teilen des Hafens ausbrach und sich dann auf einige Container- und Stückgutdocks ausbreitete, waren die leitenden Manager der beiden Hauptinstitutionen, die für die Hafenaktivitäten zuständig sind, darunter der Präsident des iranischen Zolls und der Leiter der Hafen- und Schifffahrtsorganisation, zusammen mit den Ministern für Inneres sowie für Straßen und Stadtentwicklung vor Ort und setzten alle Anstrengungen der Behörden ein, um das Feuer zu bekämpfen und die Entlade- und Verladeaktivitäten im Hafen von Shahid Rajaei wieder aufzunehmen.

Dank dieser Bemühungen konnte der wichtigste Transit- und Containerhafen sowie das größte Handelszentrum des Landes nach einer kurzen Unterbrechung der Aktivitäten seit heute Morgen erneut Export- und Importaktivitäten sowie sogar internationalen Transit verzeichnen. So erklärte Farzaneh Sadigh, die Ministerin für Straßen und Stadtentwicklung, am Sonntag um 9 Uhr, dass die verschiedenen Aktivitäten wie Verladung, Entladung usw. nun wie gewohnt in anderen Zonen und Bereichen des Hafens Shahid Rajaee in Bandar Abbas durchgeführt werden.

Der Hafen Shahid Rajaei, mit einer jährlichen Kapazität von über 88 Millionen Tonnen, ist der wichtigste Hafen des Iran und der zweitgrößte Hafen der Region. Er wird als Tor für Export und Import sowie als Pulsgeber der Wirtschaft des Landes und als Schnittstelle des nord-südlichen Transitkorridors angesehen.