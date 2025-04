Iran und Aserbaidschan unterzeichnen sieben gemeinsame Absichtserklärungen

Wie die iranische Präsidentschaft berichtet, haben im Rahmen der Reise von Masud Pezeshkian nach Aserbaidschan hochrangige Vertreter beider Staaten in Anwesenheit der Präsidenten sieben gemeinsame Absichtserklärungen unterzeichnet.

Neben der gemeinsamen Reiseerklärung, die von den Staatsoberhäuptern beider Länder unterzeichnet wurde, kamen Vereinbarungen in den Bereichen politische Konsultationen, Transportwesen, kultureller Austausch, Gesundheitskooperation, Medienzusammenarbeit sowie Investitionen zustande.

Laut IRNA wurde der Präsident der Islamischen Republik Iran am Montagmittag (Ortszeit) am internationalen Flughafen Heydar Aliyev in Baku von Jakub Eyubov, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, und Samir Scharifov, dem stellvertretenden Außenminister Aserbaidschans, offiziell empfangen.

Weitere Programmpunkte der Reise von Pezeshkian nach Baku umfassen die Teilnahme an einem gemeinsamen Treffen mit Wirtschaftsvertretern beider Länder zusammen mit dem Präsidenten Aserbaidschans sowie einen Besuch bei der iranischen Gemeinde in Aserbaidschan.

Begleitet wird Präsident Pezeshkian auf seiner Reise von Abbas Araghchi, Außenminister, Abbas Aliabadi, Energieminister, Sattar Hashemi, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Seyed Reza Salehi Amiri, Minister für kulturelles Erbe, Handwerk und Tourismus, Farzaneh Sadegh Malvajerd, Ministerin für Straßenbau und Stadtentwicklung, sowie von Mehdi Sanaei, politischer Berater des Präsidenten.

Die offizielle Reise des Präsidenten der Islamischen Republik Iran nach Aserbaidschan gilt als ein bedeutender Schritt der 14. Regierung in Richtung regionaler Diplomatie und Stärkung der Beziehungen zu den Nachbarländern – eine Reise, die den Kurs der Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen der letzten Jahre konsequent fortsetzt.