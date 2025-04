 Offizieller Empfang des iranischen Präsidenten Pezeshkian durch den aserbaidschanischen Präsidenten

Laut dem politischen Korrespondenten der IRNA begrüßte Ilham Aliyev, Präsident der Republik Aserbaidschan, am heutigen Sonntag, dem 28. April 2025, Masoud Pezeshkian, den Präsidenten der Islamischen Republik Iran, mit einem feierlichen Staatsakt im Sagulba-Palast.

Zu Beginn der Zeremonie wurden zunächst die Nationalhymne der Islamischen Republik Iran und anschließend die Nationalhymne Aserbaidschans von der anwesenden Ehrenformation gespielt.

Berichten der IRNA zufolge war der iranische Präsident am Montagmittag (Ortszeit) am internationalen Flughafen Heydar Aliyev in Baku eingetroffen, wo er von Jakub Eyubov, dem stellvertretenden Premierminister, und Samir Scharifov, dem stellvertretenden Außenminister Aserbaidschans, offiziell begrüßt wurde.

Im Anschluss an die offizielle Empfangszeremonie führten die Präsidenten beider Länder ein bilaterales Gespräch. Danach fand ein gemeinsames Treffen der hochrangigen Delegationen Irans und Aserbaidschans statt.

Im weiteren Verlauf werden Pezeshkian und Aliyev nach der Unterzeichnung gemeinsamer Kooperationsdokumente in einer Pressekonferenz die Ergebnisse ihrer Gespräche und Verhandlungen erläutern.

Weitere Programmpunkte der Reise Pezeshkians nach Baku umfassen die Teilnahme an einer gemeinsamen Sitzung mit Wirtschaftsvertretern beider Länder gemeinsam mit Präsident Aliyev sowie ein Treffen mit in Aserbaidschan lebenden Iranern.

Begleitet wird Präsident Pezeshkian auf seiner Reise von Abbas Araghchi, dem Außenminister, sowie Mehdi Sanaei, dem politischen Berater des Präsidenten.

Die offizielle Reise des Präsidenten der Islamischen Republik Iran nach Aserbaidschan ist als ein bedeutender Schritt der vierzehnten iranischen Regierung in der regionalen und nachbarschaftlichen Diplomatie zu werten – ein Besuch, der im Rahmen der jüngsten Bemühungen um eine Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen stattfindet.