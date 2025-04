Pezeshkian: Iran und Aserbaidschan können gemeinsam Frieden und Sicherheit in der Region schaffen

Wie der politische Reporter der IRNA berichtet, dankte Pezeshkian am Montag bei der gemeinsamen Pressekonferenz dem Präsidenten Aserbaidschans für dessen Gastfreundschaft und sagte: „Ich danke Präsident Alijew für seinen besonderen Blick auf die Region, Aserbaidschan und unsere gegenseitigen Beziehungen. Wir können in allen erdenklichen Bereichen miteinander kooperieren.“

Der Präsident bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und Aserbaidschan als historisch gewachsen und fügte hinzu: „Als Nachbarn haben unsere Länder sich stets gegenseitig unterstützt. In religiöser, ideologischer und politischer Hinsicht gibt es viele Gemeinsamkeiten, auf die wir stolz sind und auf denen wir aufbauen wollen, um unsere Beziehungen weiter auszubauen.“

Pezeshkian bezeichnete die unterzeichneten Vereinbarungen zwischen beiden Ländern als strategisch bedeutsam und führte aus: „Mein lieber Bruder Ilham Alijew hat die zuständigen Minister und Beamten Aserbaidschans angewiesen, das gemeinsame strategische Programm umzusetzen. Auch wir haben unseren Außenminister beauftragt, sich intensiv um die Umsetzung dieser tiefgreifenden Strategie zu kümmern, um in allen wissenschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Bereichen gemeinsam zu kooperieren.“

Er betonte: „Iran und Aserbaidschan können gemeinsam Frieden und Sicherheit in der Region schaffen und Probleme in Zusammenarbeit lösen. Wenn alle islamischen Staaten und Nachbarländer zusammenstehen und die territoriale Integrität gegenseitig achten, wenn wir auf Basis gemeinsamer Sichtweisen in allen Bereichen kooperieren und unsere Beziehungen stärken, dann werden wir eine stabile Region schaffen.“

Pezeshkian ergänzte: „Wir müssen auch unsere Finanz- und Handelsbeziehungen ausbauen, Verbindungen und Verkehrswege verbessern und gemeinsam Korridore errichten. Unsere Produzenten sollen Hand in Hand arbeiten. Wenn wir in Wissenschaft, Kultur, Produktion und Politik zusammenhalten, wird es niemandem gelingen, unsere Beziehungen zu stören oder Zwietracht zwischen uns zu säen.“

Mit Nachdruck auf die gemeinsamen Werte und Verbindungen zwischen Iran und Aserbaidschan sagte er weiter: „Mit dem Entschluss und Willen, den ich bei meinem Bruder Präsident Alijew sehe, und dem Willen der Islamischen Republik Iran, die Beziehungen zu unserem freundschaftlichen und brüderlichen Nachbarland zu stärken, werden wir mit Gottes Hilfe alle Vereinbarungen umsetzen.“

Abschließend dankte Pezeshkian erneut für die Gastfreundschaft und betonte: „Wir sind fest entschlossen, alle Vereinbarungen mit Aserbaidschan vollständig umzusetzen, und wir werden mit Gottes Hilfe eine neue Zukunft für Iran, Aserbaidschan und die gesamte Region des Nahen Ostens gestalten.“

Er sagte außerdem: „Wenn ich in Aserbaidschan bin, fühle ich mich nicht wie in einem fremden Land. Ich hoffe, dass wir unsere wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, sicherheitsrelevanten und militärischen Beziehungen weiter ausbauen werden, um eine Zukunft für unsere kommenden Generationen zu schaffen, auf die sie stolz sein können.“

Alijew: Die unterzeichneten Kooperationsdokumente sind ein Fundament für die zukünftige Entwicklung unserer Beziehungen

Zu Beginn der Pressekonferenz begrüßte Präsident Ilham Alijew seinen iranischen Amtskollegen Masud Pezeshkian und dessen Delegation herzlich. Er betonte, dass die Völker beider Länder seit jeher brüderliche Beziehungen pflegten und auch die staatlichen Beziehungen auf dieser soliden Basis ruhen. Er zeigte sich überzeugt, dass diese Reise die Kooperation und die bilateralen Beziehungen weiter ausbauen werde.

Alijew führte weiter aus, dass er in den heutigen gemeinsamen Gesprächen – sowohl in öffentlicher als auch in privater Runde – die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen beiden Ländern hervorgehoben habe. Das Hauptziel beider Seiten sei die Erweiterung und Vertiefung ihrer Aktivitäten und Beziehungen.

Er erläuterte: „Heute wurden sehr wichtige Dokumente unterzeichnet. Ihre Unterzeichnung im Beisein der Präsidenten beider Länder zeigt, dass wir entschlossen sind, unsere Zusammenarbeit in allen Bereichen zu vertiefen.“

Der Präsident Aserbaidschans betonte, dass Iran und Aserbaidschan sich auch im Rahmen internationaler Organisationen gegenseitig unterstützen und dass hierzu ein intensiver Meinungsaustausch stattgefunden habe, etwa im Hinblick auf die Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

Alijew betonte weiter: „Unsere bilateralen und multilateralen Kooperationen beruhen auf dem Ziel, die Sicherheit in der Region zu stärken. Zudem gibt es vielfältige wirtschaftliche Projekte, die wir gemeinsam vorantreiben.“

Mit Blick auf die privaten Gespräche zwischen den Präsidenten und den Sitzungen der hochrangigen Delegationen erklärte Alijew: „In all diesen Treffen stand der Ausbau der Zusammenarbeit im Mittelpunkt.“

Er ergänzte: „Bereits vor der Reise von Präsident Pezeshkian fanden zahlreiche hochrangige Kontakte statt, bei denen iranische Spitzenvertreter nach Aserbaidschan reisten, um die Reise vorzubereiten. Dabei wurden gemeinsame Projekte geprüft und abgestimmt. Aus diesen gegenseitigen Besuchen sind sehr wertvolle Dokumente hervorgegangen, von denen wir uns eine positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen erhoffen.“

Alijew hob außerdem die große Bedeutung des Nord-Süd-Verkehrskorridors hervor: „Dieses Projekt ist für alle beteiligten Länder von strategischem Interesse und wird erheblichen Nutzen bringen. Wir haben alle notwendigen Maßnahmen zur Aktivierung und Nutzung dieses Korridors ergriffen und die entsprechenden Infrastrukturen ausgebaut. Unser derzeitiger Fokus liegt auf der Modernisierung von Häfen, Straßen und Eisenbahnverbindungen, um dem wachsenden Warenverkehr gerecht zu werden.“

Im Bereich der humanitären und kulturellen Zusammenarbeit berichtete Alijew, dass entsprechende Anweisungen erteilt worden seien. Er wies darauf hin, dass kulturelle Treffen in den letzten acht Jahren unterbrochen waren und nun in kürzeren Abständen wieder stattfinden sollen.

Mit Verweis auf die engen kulturellen und familiären Bindungen zwischen beiden Völkern sagte Alijew: „Die Intensivierung unserer Beziehungen ist der erklärte Wille beider Regierungen, und ich bin überzeugt, dass diese Reise eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit spielen wird.“

Abschließend sprach Präsident Alijew den Opfern der Explosion im Hafen von Schahid Radschai und deren Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus: „Ich bitte Gott um Barmherzigkeit für die Verstorbenen und um baldige Genesung für die Verletzten.“

Er fügte hinzu: „Trotz dieses tragischen Ereignisses hat Präsident Pezeshkian seine Reise nach Aserbaidschan angetreten, was wir als sehr positives und wichtiges Zeichen werten. Wir hoffen, dass Gott unsere Länder und Völker vor solchen Katastrophen bewahrt und dass Frieden und Stabilität unsere Region beherrschen.“

Zum Schluss unterstrich Alijew: „Wir messen der Achtung der territorialen Integrität, der staatlichen Souveränität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten der Länder große Bedeutung bei und setzen uns aktiv für einen dauerhaften Frieden in der Region ein.“