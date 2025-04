Pezeshkian: Die Regierung verfolgt die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem Vorfall im Hafen von Shahid Rajaei

Laut dem Reporter von IRNA dauern die Maßnahmen der Feuerwehr, der Rettungskräfte, der Revolutionsgarde und des Militärs zur Bekämpfung des Feuers im Hafen von Shahid Rajaee weiterhin an.

Er bedankte sich für die rund um die Uhr geleisteten Anstrengungen der Rettungskräfte und betonte: Die Regierungsvertreter sind vor Ort, um die Probleme im Hafen von Shahid Rajaee zu verfolgen und notwendige Interaktionen in Hormozgan zu schaffen.

Pezeshkian wies darauf hin, dass zur Solidarität und Unterstützung der Opfer des Vorfalls im Hafen von Shahid Rajaee den Familien der Verstorbenen Hilfe geleistet und den Verletzten Unterstützung gewährt wird.

Der Präsident ist vor wenigen Minuten am internationalen Flughafen Shahid 655 in Bandar Abbas angekommen, um den Verlauf der Rettungs- und Feuerwehrmaßnahmen im Hafen von Shahid Rajaee zu überwachen.

Die direkte Überwachung der Brandbekämpfung, der Besuch der Rettungsmaßnahmen und der Verletzten des Vorfalls im Krankenhaus Khatam al-Anbiya in Bandar Abbas sowie die Teilnahme an der Sitzung des Krisenmanagements sind Ziele des eintägigen Besuchs des Präsidenten in Hormozgan.

Die Provinzreise des Präsidenten und der Mitglieder des Kabinetts nach Hormozgan wird bald stattfinden.

Laut IRNA ereignete sich am Samstag, dem 6. Mai 1404, gegen 12 Uhr eine große Explosion im Hafen von Shahid Rajaee in Bandar Abbas, deren Ursache bislang unbekannt ist. Die Intensität der Explosion war so stark, dass sie einige Gebäude und Fahrzeuge in der Nähe des Unfallorts beschädigte.