UN drückt nach der Explosion in Bandar Abbas dem iranischen Volk und der Regierung ihr Mitgefühl aus

In einem Gespräch mit IRNA am Samstagabend (Ortszeit) über die Explosion im Hafen Shahid Rajaee in Bandar Abbas, Iran, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric: „Wir bedauern, von der großen Zahl der Opfer der Explosion am 26. April im Hafen Shahid Rajaee in Bandar Abbas, Islamische Republik Iran, erfahren zu haben.“

Dujarric erklärte: „Wir sprechen den Familien der Opfer, dem Volk und der Regierung der Islamischen Republik Iran unser Beileid und Mitgefühl aus und wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung.“

Am Samstag ereignete sich im Hafen Shahid Rajaee in Bandar Abbas eine schwere Explosion, bei der bislang 750 Menschen verletzt und 14 getötet wurden. Der Brand ist noch nicht vollständig gelöscht und es gibt keine genauen Informationen über die Unfallursache.

Ersten Berichten zufolge sind Rettungsteams und Sicherheitskräfte vor Ort und führen Ermittlungen sowie Hilfsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Ermittlung des Ausmaßes des Vorfalls dauern an.