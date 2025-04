Araghchi: IAEA-Einbindung in Verhandlungen noch verfrüht

Wie der IRNA-Korrespondent für Außenpolitik berichtet, sagte Außenminister "Seyed Abbas Araghchi" am heutigen Samstag, dem 19. April, nach dem planmäßigen Ende der zweiten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten in der omanischen Botschaft in Rom auf eine Frage von IRNA zur Anwesenheit von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, in Rom parallel zu den Gesprächen zwischen Teheran und Washington: "Es ist natürlich, dass die Rolle der IAEA in einer möglichen Vereinbarung eine wichtige Rolle spielen wird, da die Verantwortung für die Überprüfung und Überwachung der iranischen Verpflichtungen im Bereich des Atomprogramms bei der IAEA liegt, und wir akzeptieren keine andere Institution für die Überprüfung in diesem Zusammenhang."

Der Außenminister wies auf die Notwendigkeit hin, die IAEA über die Bedingungen zu informieren, und sagte: "Wir befinden uns noch nicht in einer Situation, in der die Anwesenheit der IAEA erforderlich wäre. Gelegentlich können jedoch auch während der Verhandlungen die fachlichen Ansichten der IAEA hilfreich sein. In der Vergangenheit haben wir während der Verhandlungen gelegentlich IAEA-Experten eingeladen oder uns mit dem Generaldirektor der IAEA selbst beraten."

Er fuhr fort: "Auf dieser Reise kam Herr Grossi auf eigene Initiative und zu einem Treffen mit italienischen Beamten nach Rom und hatte offenbar auch ein Treffen mit Steve Witkoff. Es ist positiv, dass er über den Verlauf der Verhandlungen informiert wird, und ich hatte auch in Teheran ein Treffen mit ihm, und wenn dieses Treffen in Teheran nicht stattgefunden hätte, hätte ich ihn vielleicht auch in Rom getroffen."

Araghchi schloss mit den Worten: "Die IAEA wird Teil dieses Prozesses sein und eine wichtige Rolle spielen. Ihre Anwesenheit ist nützlich, aber innerhalb der Verhandlungen noch nicht, da wir noch kein Stadium erreicht haben, in dem dies erforderlich wäre."