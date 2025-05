Araghchi: „Wir verteidigen unsere Interessen und die nationale Souveränität standhaft“

Die Gedenkfeier für Nowruz 1404 fand am Samstagabend in großer Anwesenheit von Botschaftern und Leitern diplomatischer Vertretungen mit Sitz in Teheran statt.

Bei dieser Zeremonie gratulierte der Außenminister zu Nowruz und betonte gleichzeitig die Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, ihre prinzipientreue und verantwortungsvolle Politik im Jahr 1404 voranzutreiben.

Araghchi betonte die Notwendigkeit von Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Ländern, um das Leid des unterdrückten palästinensischen Volkes zu beenden und die Aggression des israelischen Regimes gegen den Libanon und Syrien zu stoppen.

Der Außenminister wies auch auf den verantwortungsvollen und umsichtigen Ansatz der Islamischen Republik Iran gegenüber internationalen Entwicklungen hin und stellte klar: „Die Antwort Irans auf den Brief des US-Präsidenten ist im Einklang mit Inhalt und Ton seines Briefes erfolgt und gleichzeitig ist auch die Möglichkeit zur Nutzung der Diplomatie gewahrt geblieben.“

„Direkte Verhandlungen mit einer Partei, die ständig damit droht, Gewalt gegen die Charta der Vereinten Nationen anzuwenden, werden sinnlos sein, aber wir halten weiterhin an der Diplomatie fest und sind bereit, den Weg indirekter Verhandlungen zu versuchen“, bemerkte er.

Er erinnerte an den völlig friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms und sagte: „Der Iran hat im JCPOA zuvor eine Reihe freiwilliger Maßnahmen ergriffen, um sich über den Charakter seines Atomprogramms zu vergewissern, aber es waren die Vereinigten Staaten, die sich einseitig von diesem Abkommen zurückgezogen haben.“