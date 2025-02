Besatzer verhindern die Einfuhr von Medikamenten und Treibstoff nach Gaza

Ismail Al-Thawabta gab bekannt, dass die israelische Besatzung ihre eklatanten Verstöße fortsetzt und sich weigert, die Verpflichtungen und Vereinbarungen einzuhalten, die die Einfuhr humanitärer Hilfe und lebensnotwendiger Güter in den Gazastreifen ermöglichen.

Er sagte: „Die Besatzer verhindern systematisch die Einfuhr lebenswichtiger Nahrungsmittel, Medikamente und Treibstoffe nach Gaza, was die humanitäre Katastrophe in der Region verschärft.“

Der Leiter des Informationsbüros der Regierung im Gazastreifen führte weiter aus, dass die humanitäre Lage in der Region ein katastrophales Stadium erreicht habe. Hunderttausende vertriebene Palästinenser lebten unter schrecklichen Bedingungen in Flüchtlingszelten, in tödlicher Kälte und starkem Regen, was ihr Leid noch verschärfe.

Er betonte: „Durch die sich verschlechternden Wetterbedingungen sind die Bewohner des Gazastreifens aufgrund des Mangels an Medikamenten und medizinischer Versorgung verschiedenen Krankheiten und gesundheitlichen Risiken ausgesetzt.“