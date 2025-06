Raketenangriff aus Jemen auf das besetzte Palästina – Alarm in 300 Städten ausgelöst

Laut den Berichten heulten die Alarmanlagen in der zentralen Region und in Tel Aviv nach dem Raketenangriff. Israeli Quellen geben an, dass die Sirenen in 300 Städten und Siedlungen ertönt sind.

Zusätzlich berichten israelische Medien, dass der Luftraum des Ben-Gurion-Flughafens nach dem Raketenangriff gesperrt wurde.

Berichten zufolge führte der aus dem Jemen abgefeuerte Rakete dazu, dass Tausende von Israelis in Schutzräume flüchteten.

Andererseits berichten israelische Medien, dass seit der Wiederaufnahme des Krieges gegen den Gazastreifen Mitte März insgesamt 43 Raketen aus dem Jemen auf das besetzte Palästina abgefeuert wurden.

Die israelische Armee behauptet außerdem, die Rakete, die aus dem Jemen abgefeuert wurde, abgefangen zu haben.