Hamas: Respektlosigkeit gegenüber der Al-Aqsa-Moschee im Rahmen eines jüdischen Siedlungsplans

Die Hamas betonte, dass die zunehmenden Angriffe der Zionisten auf die Al-Aqsa-Moschee Teil eines organisierten Plans zur Judaisierung dieses heiligen Ortes sind, der durch das faschistische Besatzungsregime in Jerusalem im Rahmen seiner fortwährenden Bemühungen zur Auslöschung der arabischen Identität dieser Stadt und zur vollständigen Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee durchgeführt wird.

In einer Erklärung forderte die Hamas das palästinensische Volk im Westjordanland, in Jerusalem und in den besetzten Gebieten auf, den Widerstand gegen diese faschistischen Pläne, die das Land und die Heiligtümer der Palästinenser ins Visier nehmen, zu verstärken.

Die Bewegung betonte auch die Notwendigkeit, sich zu versammeln, standhaft zu bleiben und sich in Richtung der Al-Aqsa-Moschee zu bewegen, um die Versuche der Siedler, eine zeitliche oder räumliche Teilung der Al-Aqsa-Moschee durchzusetzen, zu vereiteln.

Abschließend forderte die Hamas sofortige und ernsthafte Maßnahmen von arabischen und islamischen Ländern, der Organisation für islamische Zusammenarbeit und der Arabischen Liga, um gegen die Provokationen und aggressiven Handlungen des Besatzungsregimes in Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee sowie gegen die Verbrechen dieses Regimes und seinen Völkermordkrieg gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen vorzugehen.