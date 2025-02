Neue militärische Ausrüstung der iranischen Landstreitkräfte vorgestellt

Der stellvertretende Leiter für Logistik und Unterstützung der Landstreitkräfte der Revolutionsgarde erklärte in einem Gespräch mit IRNA-Reportern, dass zahlreiche neue Ausrüstungen in die Landstreitkräfte integriert wurden und die entsprechenden Forschungs- und Industrietests bereits abgeschlossen sind.

General Ali Kouhestani betonte, dass diese Waffen in begrenztem Umfang in Kampfgebieten getestet wurden. Er fügte hinzu, dass diese Ausrüstungen nun in großer Menge in die Organisation der Landstreitkräfte aufgenommen wurden und eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Fähigkeiten dieser Streitkräfte spielen werden.

Zu den neu eingeführten Systemen gehören unter anderem die Mittelstreckenrakete BM450 mit einer Reichweite von 200 Kilometern, die Rakete Fath 360 sowie die präzisionsgelenkten Raketen Fajr 5.

Der stellvertretende Leiter für Logistik und Unterstützung der Landstreitkräfte wies darauf hin, dass auch 122-mm-gelenkte intelligente Raketen, 122-mm-Raketen mit Minenlegungsfähigkeiten sowie das kurzreichweitige Luftverteidigungssystem "Majid" zu den neuen Ausrüstungen gehören.

General Kouhestani berichtete zudem von der Vorstellung strategischer Drohnen wie der Mohajer 10 und Mohajer 6 mit verstärktem Motor sowie verschiedenen einheimischen Kamikazedrohnen mit Jet- und Kolbenmotoren, die unterschiedliche Reichweiten, Flughöhen und explosive Kraft aufweisen.

Darüber hinaus wurden auch die Zerstörerdrohnen Ghalaleh mit einer Reichweite von 450 Kilometern, die Zerstörerdrohne Ketraral mit einer Flughöhe von 15.000 Fuß, die Zerstörerdrohne Dalaho mit einem Jet-Motor, die Zerstörerdrohne Shaho mit einer maximalen Flughöhe von 25.000 Fuß und die Zerstörerdrohne Pandser mit einem Kolbenmotor und einer Reichweite von 40 Kilometern in die Organisation der Landstreitkräfte aufgenommen.