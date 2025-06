Iran sollte durch aktive Diplomatie Maßnahmen zur Reform der Friedenskräfte ergreifen

Generalmajor Nasser Arasteh sagte am Sonntag beim ersten Seminar zum „Internationalen Tag der Friedenskräfte“, das im internationalen Konferenzzentrum des staatlichen Rundfunks abgehalten wurde: Seit Beginn haben mehr als eine Million Menschen aus 125 Ländern an etwa 70 Friedensmissionen teilgenommen. Laut früheren Statistiken sind etwa 4400 dieser Kräfte ums Leben gekommen, und allein im vergangenen Jahr haben etwa 57 von ihnen in Krisengebieten ihr Leben verloren.

General Arasteh bedauerte die historischen Misserfolge der Friedenskräfte bei der Erfüllung ihrer Missionen und erinnerte daran, dass wir in Fällen wie Libanon, Bosnien und Uganda große humanitäre Katastrophen erlebt haben, die trotz der Anwesenheit der Friedenskräfte stattfanden. Zum Beispiel wurden in Bosnien innerhalb von nur vier Tagen mehr als achttausend Menschen vor den Augen der Friedenskräfte ermordet; eine Tragödie, die mit Wissen und Intrigen der USA, Großbritanniens und Frankreichs geschehen ist.

Er fügte hinzu: Man muss klar sagen, dass diese Misserfolge nicht nur das Ergebnis von Schwäche oder operativer Unzulänglichkeit sind, sondern ihre Wurzeln in der Untätigkeit der Vereinten Nationen und der Unfähigkeit liegen, ihre eigenen Kräfte zu verteidigen. Warum sollte eine Truppe, die zum Schutz des Friedens entsandt wurde, grausam getötet werden, während es keine klare Reaktion des Sicherheitsrats oder der Vereinten Nationen gibt?

Der stellvertretende Leiter der Militärberater des Oberkommandos betonte: In verschiedenen Regionen, insbesondere im Westasiatischen Raum, sehen wir, dass UN-Mitarbeiter, einschließlich der Friedenskräfte, absichtlich Ziel von Angriffen des zionistischen Regimes werden, während die Welt nur zusieht. Die Waffen dieser Kräfte sind nur zur Selbstverteidigung gedacht, aber es gibt keinen effektiven Schutz für ihr Leben.

Laut ihm sollte die Islamische Republik Iran als ein Land mit regionalem und internationalem Einfluss durch aktive Diplomatie und Standhaftigkeit in internationalen Foren Maßnahmen zur Reform der Struktur der Friedenskräfte, zur Verbesserung ihrer Missionen und zum Schutz der Rechte ihrer Truppen ergreifen.