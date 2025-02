Kommandant der iranischen Luftwaffe: „Wir sind in der Drohnentechnologie autark“

Brigadegeneral Hamid Vahedi sagte am Donnerstag am Rande der Erneuerung des Pakts mit dem Gründer der Islamischen Revolution zum 46. Jahrestag des Siegs der Revolution: „Morgen ist der Jahrestag der Vereinbarung zwischen dem Luftwaffenpersonal und Imam Khomeini (möge Allah ihm gnädig sein) an der Alavi-Schule, die nach Ansicht der Mehrheit der ehrenwerten Bevölkerung unseres Landes einen Wendepunkt für den Sieg der Islamischen Revolution darstellte.“

„Die Luftwaffe nutzt ausschließlich einheimische Ausrüstung. Wir haben sehr gute Erfolge erzielt, einer davon im Bereich der Drohnen (unbemannte Luftfahrzeuge), und die Luftwaffe hat sich zur Drohnen-Zentrale der Armee der Islamischen Republik entwickelt“, bemerkte er.

„Wir haben für die Luftwaffe eine strategische Langstreckendrohne entworfen, gebaut und getestet, die ein großer Erfolg ist. Diese Drohne steigert unsere Kampfkraft enorm“, fuhr er fort.

„Alle Flugzeuge im Besitz der Luftwaffe werden von meinen Kollegen bei der Luftwaffe und der Luftfahrtindustrie des Landes überholt, und die gesamte Pilotenausbildung wird zu 100 % im Land durchgeführt“, schloss er.