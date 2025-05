General Salami: Wir befinden uns im vollständigen Krieg, aber das Land und das Volk Iran sind in Frieden

Teheran (IRNA) - Der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) erklärte, dass wir uns heute in einem vollständigen Krieg befinden, in dem alle Schlachtfelder aktiv sind. Dennoch bleibt das Land sicher und friedlich, und alle Komponenten des Systems arbeiten normal, was ein außergewöhnliches Phänomen darstellt.

Am Sonntag, während einer Zeremonie zur Ehrung der Veteranen von Dschihad und Märtyrertum in West-Aserbaidschan, bemerkte Generalmajor Hossein Salami, dass der Feind den starken Druck des Glaubens unseres Volkes durch das Brechen seiner eigenen Knochen spürt und keinen Weg oder keine Formel findet, um ihn zu überwinden, was ihn zwingt, ständig seine Position zu ändern und sich zurückzuziehen. Der IRGC-Oberbefehlshaber betonte, dass Erniedrigung für das iranische Volk keine Bedeutung hat und fügte hinzu: „Heute steht dieses große Land mit einer stolzen Nation im Herzen eines bedeutenden Dschihad, da wir sowohl politisch und wirtschaftlich als auch militärisch mit einer mächtigen und bösen globalen Allianz der Feinde konfrontiert sind.“ Er wiederholte: „Wir befinden uns im vollständigen Krieg, und alle Schlachtfelder sind aktiv, doch das Land genießt Sicherheit und Frieden, und alle Komponenten des Systems arbeiten normal, was ein außergewöhnliches Phänomen ist.“ General Salami fügte hinzu: „Unser Volk ist nicht ängstlich; es ist in völliger Ruhe, während unsere Feinde und die Zionisten in einem Zustand der Angst und Unruhe sind.“