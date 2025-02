Der Iran ist eines der wenigen Länder mit 'Kernkraftstoffzyklus'

Mohammad Eslami sagte am Samstag bei der Einweihungszeremonie der ersten Phase von Shahid Raisi Umfassende Einrichtung für nukleare Sicherheitstest in Isfahan: Bisher die Anforderungen dieser Technologie, einschließlich Exploration in Bergbau, Verarbeitung, Produktion, Strahlung, Ausbeutung und Wartung, und in die IT wird untersucht.

Unter Bezugnahme auf die Komplexität des Kernkraftstoffverfahrens in den Verarbeitungssektoren, Ausrüstung, Lieferungen und Anhängen fügte er hinzu: Die Genauigkeit der Aktivitäten in diesem Bereich, um in die nächsten Stufen einzugeben, erfordert den Test.

'Die erste Ladung, die an diesem Punkt getestet wurde, ist die 'Herzogin der Scheidung', in der der verbrauchte Kraftstoff für den nächsten Schritt aufrechterhalten und bewegt wird.', fuhr er fort.

Der Chef der Atomenergieorganisation sagte: Der Iran ist eines der wenigen Länder der Welt, das über eine Technologie des vollständigen nuklearen Brennstoffkreislaufs verfügt, die auf genauer Forschung basiert.