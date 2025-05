Aref: Iran erhält keine Anweisungen zur Entwicklung von Wissenschaft und Technologie

„Mohammad Reza Aref“ sagte heute Morgen (Mittwoch) in einer Sitzung des Kabinetts, dass die jüngsten Äußerungen amerikanischer Führer über die Null-Anreicherung in Iran nicht das erste und auch nicht das letzte Mal seien. „Hätten wir nach einer Null-Anreicherung auf unserem Boden gestrebt, hätten wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht die harten und ungerechten Sanktionen der USA ertragen müssen.“

Er wies darauf hin, dass die Aussagen der amerikanischen Beamten widersprüchlich seien, da sie in indirekten Verhandlungen über Anreicherung sprechen, jedoch außerhalb des Verhandlungstisches von den Medien und dem Druck, das zionistische Regime zufrieden zu stellen, abweichen.

Der Vizepräsident betonte: „Die Islamische Republik Iran verfolgt denselben klaren Kurs, der in den indirekten Verhandlungen festgelegt wurde, und die rote Linie des iranischen Systems ist die Anreicherung im Iran. Wir streben keine Atomwaffen an, aber wir werden das gesamte nukleare Potenzial des Landes wie andere Technologien für Entwicklungs- und Fortschrittsziele nutzen.

Er erklärte, dass der Bau von Atomwaffen keinen Platz in der Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik hat und dass die westlichen Länder sowie die Medien in den USA sich dieser Tatsache bewusst sind.