Ghalibaf fliegt morgen nach Brasilien

Teheran (IRNA) - Der Parlamentspräsident reist an der Spitze der iranischen Parlamentsdelegation in die brasilianische Hauptstadt Brasilia, um an der 11. Parlamentarischen Versammlung der BRICS-Staaten teilzunehmen.

Die 11. Parlamentarische Versammlung der BRICS-Staaten wird vom brasilianischen Bundessenat ausgerichtet und findet in Brasilia unter dem Motto „Die Rolle der BRICS-Parlamente beim Aufbau einer integrativeren und nachhaltigeren globalen Ordnungspolitik“ statt. Die parlamentarische Delegation der Islamischen Republik Iran unter der Leitung des Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf und Ahmad Naderi, einem Vertreter aus Teheran, Mitglied des Parlamentspräsidiums und Leiter der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Iran-Brasilien, werden bei diesem Forum anwesend sein.