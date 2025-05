Ahmadian: Neue Chancen zur Etablierung einer neuen globalen Ordnung

Ali Akbar Ahmadian, der am Dienstag nach Moskau gereist ist, um an der 13. internationalen Konferenz hochrangiger Vertreter für Sicherheitsfragen teilzunehmen, äußerte sich gegenüber Journalisten und fügte hinzu: „Im Rahmen dieser Konferenz werde ich bilaterale Treffen mit Vertretern einiger Länder, einschließlich befreundeter Staaten, haben.“

Er betonte: „Die Durchführung solcher Konferenzen sowie die Bildung von Mechanismen wie der BRICS-Gruppe und der Shanghai Cooperation Organization zeigen, dass weltweit Bestrebungen im Gange sind, ein neues System als Antwort auf die gegenwärtige einseitige Ordnung zu etablieren.“

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates erklärte weiter: „Diese Situation bietet eine Gelegenheit für die Völker, und wir sollten diesen Raum nutzen, um ein neues System im internationalen Bereich zu schaffen.“

Am Dienstagnachmittag kam Ahmadian auf Einladung von Sergei Schoigu, dem Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, in Moskau an, um an der 13. internationalen Konferenz hochrangiger Vertreter für Sicherheitsfragen teilzunehmen und bilaterale Gespräche mit den Gastgebern und anderen Teilnehmerländern zu führen.

Neben seiner Rede auf der Konferenz wird Ahmadian auch bilaterale Treffen und Gespräche im Rahmen der Konferenz führen und die aktuellen Entwicklungen der strategischen Beziehungen zu Russland mit den Gastgebervertretern erörtern.