Ahmadian: Die Möglichkeit des Fortschritts für alle wird ein Merkmal der neuen Weltordnung sein

Ali Akbar Ahmadian, der nach Moskau gereist war, um am 13. Internationalen Gipfeltreffen hochrangiger Sicherheitsbeamter teilzunehmen, fügte gegenüber Reportern am Ende der zweitägigen Reise hinzu: „Wir sind zu diesem Gipfel gekommen, um der Welt heute die grundlegenden Werte der iranischen Nation vorzustellen, die aus einer großen Zivilisation und großen islamischen Lehren stammen.“

Er stellte fest: „Heute ist die Ineffektivität der internationalen Mechanismen klar ersichtlich und zeigt, dass diese Mechanismen seit Jahren von den herrschenden Regimen als Geiseln gehalten werden.“

Der Vertreter des Obersten Führers der Revolution im Obersten Nationalen Sicherheitsrat erklärte: „Das Herrschaftsregime lässt es nicht zu, dass diese Mechanismen wirksam sind. Ein klares Beispiel dafür, das das Gewissen aller Menschen auf der Welt verletzt hat, ist ihre Untätigkeit und Unfähigkeit, das Gaza-Problem im Laufe von 19 Monaten zu lösen.“

Er fügte hinzu: „Die Ereignisse in Gaza sind ein historisches Ereignis. Man kann sagen, dass es in der Geschichte selten vorgekommen ist, dass eine Nation auf diese Weise vollständig massakriert wurde. Frauen und Kinder, Alt und Jung, wurden gezielt bombardiert, verhungerten, und 19 Monate lang wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein Völkermord verübt, ohne eine Waffe in der Hand zu halten.“