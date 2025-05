Eröffnung des 20. Iranischen Raums an russischen Universitäten

Teheran (IRNA) - Die 20. Iranische Kammer an russischen Universitäten wurde an der Malischen Staatsuniversität in Moskau im Rahmen einer Zeremonie eröffnet, an der einige russische Beamte und eine Delegation der Kulturkommission des Parlaments teilnahmen.

Der Iran-Raum, dessen Wände mit Gedichten großer persischer Dichter und traditionellen Motiven geschmückt sind, beherbergt über hundert Bücher über den Iran in drei Sprachen: Persisch, Russisch und Englisch und soll ein Ort für Veranstaltungen und Begegnungen rund um unser Land sein. Die Iranische Kammer an der Universität für Finanzen unter der Schirmherrschaft der Regierung der Russischen Föderation ist seit dem vergangenen Jahr betriebsbereit, nachdem die Universität das Angebot der iranischen Botschaft in Moskau zur kulturellen Beratung angenommen hatte. Der Präsident der Russischen Staatlichen Finanzuniversität sagte in einer Rede bei der Zeremonie: „Heute werden wir einen kleinen Teil des Iran in unseren Universitätsräumen präsentieren.“