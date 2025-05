Ahmadian: Das zionistische Regime ist eine Bedrohung für die Weltsicherheit

Teheran (IRNA) - Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats betonte in einem Gespräch am Rande des 13. Internationalen Gipfeltreffens hochrangiger Sicherheitsbeamter in Moskau: „Das usurpierende israelische Regime ist eine Quelle der Bedrohung und Unsicherheit für alle Länder der Region, Südwestasien und sogar der Welt.“

Diese Bemerkungen machte Ali Akbar Ahmadian am Ende seiner zweitägigen Reise nach Moskau und in einem Interview mit Russia Today. Der Reporter des Netzwerks fragte den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats: Was ist die größte Sicherheitsherausforderung, vor der der Iran heute steht, und welche Hilfe kann Russland angesichts der intensiven bilateralen Interaktionen zwischen Moskau und Teheran in dieser Hinsicht leisten? Ahmadian antwortete: „Wir betrachten uns wirklich nicht als große Sicherheitsbedrohung. Die Sicherheit des Iran ist gut, und wir verlassen uns auf unsere eigene Stärke. Wir vertrauen auf Gott und sind nicht besorgt über irgendeine Bedrohung.“ Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats erklärte außerdem: „Das usurpierende israelische Regime gilt als Bedrohung und Unsicherheit für die gesamte Region Südwestasien und alle Länder der Region, ja sogar für die ganze Welt. An anderer Stelle im Gespräch erklärte Ahmadian: „Heute ist die Ineffizienz der bisherigen Ordnung offensichtlich geworden und die bestehenden Mechanismen sind nicht in der Lage, auch nur eines der globalen Probleme zu lösen.“ Er fuhr fort: „Das offensichtlichste Beispiel für die Ineffizienz der gegenwärtigen Weltordnung ist die Tötung der Bevölkerung des Gazastreifens, wo die bestehenden Mechanismen stumm bleiben und keine praktischen Maßnahmen ergreifen.“