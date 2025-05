Brasilien: Wir unterstützen das Recht des Iran, Uran anzureichern

Diese Bemerkungen machte Celso Amorim am Mittwochabend während eines Treffens mit Ali Akbar Ahmadian am Rande des 13. Internationalen Gipfeltreffens hochrangiger Sicherheitsbeamter in Moskau.

Bei einem Treffen zwischen dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran und Celso Amorim, Sonderassistent des brasilianischen Präsidenten, wurde die Bedeutung kontinuierlicher Konsultationen zwischen unabhängigen Ländern zur Bekämpfung des Unilateralismus betont.

Die Verurteilung der Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und die Vereinigung freiheitsliebender Länder und Nationen gegen die zionistischen Besatzer waren ein weiterer Schwerpunkt der Ausführungen des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran auf dem Treffen.

Dr. Ahmadian sagte: „Die Welt sollte angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza nicht schweigen, und es ist notwendig, dass sich die Länder gegen die Verursacher dieser Tragödien zusammenschließen.“