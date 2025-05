IAEA behauptet Anstieg der 60%-Uranlagerbestände im Iran

Teheran (IRNA) – Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) hat in einem Bericht an die Mitglieder des Gouverneursrats behauptet, dass die Bestände an angereichertem Uran im Iran mit einer Konzentration von 60 % gestiegen sind und nun mehr als 408 Kilogramm betragen.

In dem Dokument, das der Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt, wird behauptet, dass der Iran bis zum 17. Mai 408,6 Kilogramm angereichertes Uran auf dem Niveau von 60 % besessen hat, was im Vergleich zum vorherigen Bericht der IAEA im Februar einen Anstieg von 133,8 Kilogramm darstellt. Im vorherigen Bericht der IAEA, der im Esfand veröffentlicht wurde, wurde die Menge dieses Bestandes mit 274,8 Kilogramm angegeben. Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEA, hat in diesem Bericht erneut politische Behauptungen über das friedliche Atomprogramm des Iran wiederholt und behauptet, dass dieses Niveau der Anreicherung einen „kurzen technischen Schritt“ bis zur 90%-Anreicherung (militärischer Niveau) darstellt. Er behauptete, dass „der Iran das einzige nicht-nukleare Land ist, das auf diesem Niveau anreichert.“ Laut diesem Bericht forderte Grossi auch eine „vollständige und effektive Zusammenarbeit Irans“ mit der IAEA. Dieser Bericht wird veröffentlicht, während das nächste Treffen des Gouverneursrats der IAEA gemäß dem angekündigten Programm am kommenden Montag (19. Khordad) in Wien stattfinden wird, und das Thema Iran wird erneut auf der Tagesordnung stehen. Die Islamische Republik Iran hat mehrfach betont, dass die Anreicherung von Uran auf 60 % im Rahmen der friedlichen nuklearen Rechte des Landes und zu zivilen Zwecken sowie entsprechend den industriellen und medizinischen Bedürfnissen erfolgt.