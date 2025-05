Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates ist in Moskau eingetroffen

Moskau (IRNA) – Ali-Akbar Ahmadian, Vertreter des Obersten Führers und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, ist am Dienstagmittag, dem 27. Mai 2025 (6. Chordad 1404), in Moskau eingetroffen. Ziel seiner Reise ist die Teilnahme an der 13. Internationalen Konferenz hochrangiger Sicherheitsvertreter sowie Konsultationen zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit Russland und weiteren teilnehmenden Staaten.

Laut dem IRNA-Korrespondenten ist Ahmadian auf Einladung von Nikolai Patruschew – Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation – am internationalen Flughafen Wnukowo gelandet. Begrüßt wurde er von Irans Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, sowie einem Vertreter des russischen Sicherheitsrates. Neben seiner Rede bei der Konferenz sind für Ahmadian auch bilaterale Gespräche am Rande des Treffens vorgesehen. Dabei soll insbesondere der aktuelle Stand der strategischen Beziehungen zwischen Iran und Russland mit Gastgebervertretern überprüft werden. Die 13. Ausgabe der Internationalen Konferenz hochrangiger Sicherheitsvertreter findet am Dienstag in Moskau statt – mit über 129 Delegationen aus 105 Ländern, darunter auch die Islamische Republik Iran. Hauptthema des Treffens ist die Schaffung einer neuen, gerechten und unteilbaren Architektur gemeinsamer, umfassender Sicherheit, die den realen Gegebenheiten der modernen Welt entspricht. Wie das Organisationskomitee mitteilte, nehmen hochrangige Sicherheitsverantwortliche aus Ländern und Organisationen wie den BRICS-Staaten, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union, der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) sowie weiteren internationalen Organisationen an der Konferenz teil. Die Veranstaltung, die bis Freitag (9. Chordad / 30. Mai) im Nationalen Zentrum Russlands andauert, behandelt internationale sicherheitspolitische Kooperationen. Zu den thematischen Schwerpunkten zählen neben der Sicherheitsarchitektur auch der Kampf gegen Internetbetrug, der Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen vor terroristischen Angriffen und technologischer Sabotage. Im Rahmen eines hochrangigen Forums diskutieren nationale Sicherheitsberater und Leiter von Geheim- und Sicherheitsdiensten aus über 100 Ländern die aktuellen Herausforderungen und Bedrohungen im Informationsraum sowie Ansätze zu deren Bewältigung. Erstmals seit Bestehen der Konferenz findet in diesem Jahr auch ein wissenschaftliches Seminar zur globalen Sicherheitspolitik mit Vertretern aus über 100 Staaten statt. Darüber hinaus umfasst die Agenda bilaterale Gespräche zwischen Delegationen der BRICS-Staaten, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der ASEAN und der GUS-Staaten. Die Konferenz wurde erstmals 2010 vom russischen Sicherheitsrat ins Leben gerufen und bietet seitdem eine internationale Plattform für den Austausch über globale Sicherheitsfragen. Sie dient der Koordination gemeinsamer Strategien gegen internationalen Terrorismus, Extremismus, grenzüberschreitende Kriminalität, Drogenhandel sowie neue sicherheitspolitische Herausforderungen. Die zwölfte Auflage fand im Vorjahr in Sankt Petersburg statt – ebenfalls mit Beteiligung von Ahmadian in seiner Funktion als iranischer Sicherheitsratssekretär.