Aref: Die Beziehungen zwischen den beiden Nationen Iran und Tadschikistan sind brüderlich

Mohammad Reza Aref, der für eine zweitägige Reise nach Tadschikistan reiste, besuchte heute Abend das Nationalmuseum von Tadschikistan und besichtigte verschiedene Bereiche des Museums.

Während dieses Besuchs wies er auf die zahlreichen kulturellen, historischen und sprachlichen Gemeinsamkeiten zwischen den Regierungen und Völkern des Iran und Tadschikistans hin und betonte die Notwendigkeit, kulturelle und historische Zentren und Stätten zu erhalten und zu stärken sowie die Akademien beider Länder zu stärken.

Er sagte: „Das Nationalmuseum von Tadschikistan ist wertvoll und exquisit. Es spiegelt die reiche und großartige Geschichte Tadschikistans wider und viele der in diesem Museum ausgestellten Werke sind den Iranern vertraut.“

„Wir streben eine Vertiefung der Beziehungen im kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Bereich sowie in den politischen Beziehungen an, um das Gefühl beider Nationen zu stärken, in ihrer zweiten Heimat und ihrem Heimatland zu sein“, schloss er.