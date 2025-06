Irans Brief an den Sicherheitsrat als Antwort auf die Behauptungen der europäischen Troika bezüglich der nuklearen Verpflichtungen unseres Landes

Teheran (IRNA) - Der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen reagierte in einem Brief an den Sicherheitsrat auf die unbegründeten Behauptungen der Europäischen Troika bezüglich der Verletzung von Resolution 2231 und des JCPOA.

Er sagte: „Wenn die Europäische Troika wirklich eine diplomatische Lösung will, muss sie ihren unrealistischen Ansatz aufgeben und die souveränen Rechte der Staaten im Rahmen des Völkerrechts respektieren.“ „Die wirkliche Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit liegt nicht in den friedlichen Atomaktivitäten der Islamischen Republik Iran, sondern in ihrem anhaltenden Rückgriff auf einseitige und illegale Zwangsmaßnahmen – eine klare Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen“, fuhr er fort. „Die Islamische Republik Iran warnt eindringlich davor, dass jeder Versuch, die überholten Bestimmungen früherer Resolutionen des Sicherheitsrats wiederzubeleben, ein rechtlich ungültiger und politisch rücksichtsloser und riskanter Schritt wäre, der zutiefst destabilisierende Folgen für den Frieden und die Sicherheit in der Region und auf internationaler Ebene hätte“, bemerkte er. „Jeder Versuch, den Streitbeilegungsmechanismus und andere in der Resolution 2231 enthaltene Mechanismen zu missbrauchen, untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, sondern stellt auch eine ernsthafte Bedrohung für das Nichtverbreitungsregime dar“, stellte er fest. „In einem solchen Szenario liegt die volle Verantwortung für die Folgen bei denen, die die internationalen Mechanismen als Instrument für ihre engstirnigen politischen Ziele missbrauchen wollen. Der Sicherheitsrat muss diesen gefährlichen Weg verhindern und die Integrität und Gültigkeit der Resolution 2231 wahren“, sagte Amir Saeid Irvani.