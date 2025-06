Pezeshkian: „Wir haben uns nicht an Amerika gewandt, um die Probleme des Landes zu lösen“

Bei einer Versammlung der Bevölkerung der Provinz Ilam sagte er: „Sie sind trotz allem Druck und allen Bombenangriffen im aufgezwungenen Krieg geblieben und haben diese Stadt und dieses Land nicht verlassen. Sie haben dieses Land verteidigt. Sie haben großen Stolz geschaffen und der Welt gezeigt, dass die Menschen dieses Landes mit aller Kraft standhalten werden.“

Er fügte hinzu: „Amerika und Europa versuchen, Druck auf den Iran und unser Volk auszuüben und Sanktionen zu verhängen. Sie glauben, sie könnten uns mit Sanktionen und Drohungen aufhalten, aber wir, die wir auf den allmächtigen Gott vertrauen, werden das nicht zulassen.“

„Wir werden die innere Einheit und den Zusammenhalt bewahren. Dieses Land gehört uns allen, nicht einer Fraktion, einer Gruppierung oder einer Gruppe. Es ist nicht so, dass einige wenige denken, das Land gehöre ihnen“, bemerkte er.

„Dieses Land wird durch die Bemühungen junger Menschen, Eliten, Wissenschaftler, Investoren und Innovatoren aufgebaut, und Amerika kann uns nicht in diesem Zustand halten. Wir werden in Würde und Stolz in diesem Land leben, mit unseren Nachbarn kommunizieren und die Probleme hinter uns lassen“, erklärte Pezeshkian.

„Wir haben keine Angst vor Amerika. Wir haben junge Menschen, Investoren, Wissenschaftler, Akademiker und Menschen, die bereit sind, ihr Leben für ihr Land zu opfern. Sie werden das Land aufbauen. Wir müssen ihnen nur erlauben, ihre Macht in der Exekutive auszuüben, und Sie können sicher sein, dass wir das tun werden“, schloss er.