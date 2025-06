Oman bestätigt Ausrichtung der sechsten Runde der Iran-USA-Gespräche

Der omanische Außenminister Badr Al-Busaid schrieb am Donnerstag auf seinem X-Account: „Ich freue mich, bestätigen zu können, dass die sechste Runde der Iran-USA-Gespräche am kommenden Sonntag in Maskat stattfinden wird.“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghai, antwortete am Dienstag auf Fragen von Reportern zur nächsten Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den USA: „Auf Grundlage der stattgefundenen Konsultationen ist die nächste Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den USA für nächsten Sonntag in Maskat geplant.“

Seit dem Amtsantritt der zweiten Regierung unter Donald Trump am 20. Januar 2025 fanden fünf Runden indirekter Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten statt, die fünfte davon in Rom, Italien.