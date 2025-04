Baqaei: Verhandlungen werden weiterhin indirekt sein

„Wenn wir den stattgefundenen Briefwechsel und den Beginn des Prozesses, der zu den indirekten Gesprächen in Maskat führte, als Grundlage unserer Arbeit nehmen, so ging es in diesem Briefwechsel ausschließlich um die Atomfrage“, erklärte Esmail Baqaie.

„Unsere Grundlage war, dass wir uns gemäß den erhaltenen Anweisungen und auch aufgrund diplomatischer Überzeugung dazu verpflichtet hatten, mit der amerikanischen Seite nur über die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen zu sprechen“, fuhr er fort.

„Die Tatsache, dass wir indirekten Gesprächen mit Amerika zugestimmt haben, stellt eine Abkehr von den Behauptungen dar, die zu regionalen Fragen, Raketen usw. aufgestellt wurden“, bemerkte er.

Auf Gerüchte über direkte Verhandlungen antwortete Baqaei: „Diese Gerüchte sind nicht wahr. Eine solche Diskussion gab es überhaupt nicht.“

„Wir diskutieren, ob die Gespräche im Oman oder anderswo stattfinden werden, aber Oman wird weiterhin diese Vermittlerrolle spielen. Wo auch immer dies geschieht, Oman wird für die Festlegung der Modalitäten für den Nachrichtenaustausch verantwortlich sein. Wichtig ist, dass Form und Format der Verhandlungen unter der Vermittlung Omans auf diese indirekte Weise fortgeführt werden“, schloss er.