Bericht des omanischen Außenministers über die Gespräche in Maskat

In einer Mitteilung auf X (früher Twitter) dankte Bader Al-Busaidi den Verhandlungsführern Iran und USA für ihre Teilnahme an den Verhandlungen in Maskat.

Al-Busaidi schrieb: „Es war mir eine Ehre, heute in Maskat Dr. Seyyed Abbas Araghchi, den iranischen Außenminister, und Steve Whitkav, den Sondergesandten des amerikanischen Präsidenten, zu Gast zu haben, um eine Vermittlung zur Initiierung des Verhandlungsprozesses mit dem gemeinsamen Ziel zu leisten, einen gerechten und verbindlichen Konsens zu erzielen.“

Er fügte hinzu: „Ich möchte mich bei meinen beiden Kollegen für diese Interaktion bedanken; eine Interaktion, die in einer freundlichen und geeigneten Atmosphäre stattfand, um Meinungen näher zu bringen und letztlich Frieden, Sicherheit und regionale sowie globale Stabilität zu erreichen.“

Er versicherte, dass sie die Zusammenarbeit fortsetzen und weitere Anstrengungen unternehmen werden, um dieses Ziel zu erreichen.