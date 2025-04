Araghchi: Iran und die USA nähern sich einer Verhandlungsbasis

Araghchi sagte in einem Fernsehgespräch aus Muscat, dass die indirekten Gespräche etwa zwei Stunden und eine halbe Stunde gedauert haben. Diese Verhandlungen wurden durch den omanischen Außenminister Bader Al-Busaidi vermittelt, der zwischen den Delegationen pendelte und die Ansichten der Parteien austauschte. Araghchi betonte, dass die Sitzung konstruktiv und in einer friedlichen Atmosphäre stattfand, ohne respektlose Sprache.

Zur Frage des Zeitpunkts für das nächste Treffen der indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA erklärte Araghchi, dass das nächste Treffen für Samstag der folgenden Woche geplant sei. In diesem weiteren Schritt möchten die Parteien in einen Rahmen eintreten, der einen möglichen Konsens ermöglicht.

Araghchi unterstrich, dass weder Iran noch die USA daran interessiert seien, Zeit mit ergebnislosen oder fruchtlosen Verhandlungen zu verschwenden. Beide Seiten streben einen Konsens an, der in kürzester Zeit erreicht werden kann, was jedoch erfordert, dass beide Seiten den Willen zu einer Einigung demonstrieren.

Der iranische Außenminister fügte hinzu, dass die US-Seite bemerkenswerte Anstrengungen unternommen habe, um ihre Bereitschaft zu einem gerechten Abkommen zu zeigen. Die nächste Runde der Verhandlungen wird auf demselben Level stattfinden, jedoch an einem anderen Ort, wobei Oman weiterhin Gastgeber sein wird.

Araghchi bestätigte, dass in den kommenden Treffen sowohl ein Verhandlungsrahmen als auch eine Zeitschiene eingebracht werden sollen. Die Verhandlungen am folgenden Samstag werden einen wichtigen Schritt zur Fortsetzung der Gespräche darstellen.

In Bezug auf die Möglichkeit, einen Zeitplan zu erreichen, sagte der Außenminister: "Die Atmosphäre des heutigen Treffens war so, dass es diese Kontinuität und Kontinuität gewährleistet und gezeigt hat. Bei der nächsten Sitzung, die am kommenden Samstag stattfinden wird, werden wir versuchen, in die Tagesordnung der Verhandlungen einzutreten, die natürlich einen Zeitplan begleiten wird.

Er fügte hinzu: "Dies sind andere Formen von Verhandlungen, die an ihrer Stelle bestimmt werden, aber was wichtig ist, ist der Inhalt und auf welcher Grundlage wir verhandeln. Ich denke, dass wir bei diesem Treffen sehr nah an der Verhandlungsbasis sind. Wenn wir die Grundlagen bei der nächsten Sitzung abschließen können, denke ich, dass wir einen langen Weg zurückgelegt haben und wir auf dieser Grundlage echte Gespräche beginnen können."