Iran unterstützt die volle Mitgliedschaft Palästinas in der Internationalen Arbeitsorganisation

Die Erklärung betont, dass diese Handlungen eine schwerwiegende Verletzung des internationalen humanitären Rechts darstellen und entschieden verurteilt werden müssen. Iran verurteilt die Kriegsverbrechen des israelischen Regimes gegen das palästinensische Volk aufs Schärfste, einschließlich gezielter Angriffe auf Krankenhäuser, Hilfsarbeiter und Journalisten.

Über 280 Mitarbeiter der Vereinten Nationen, 200 Journalisten und 1.000 Gesundheitsarbeiter wurden getötet. Diese Handlungen, zusammen mit der systematischen Zerstörung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Gazas, stellen eine absichtliche Kampagne der ethnischen Säuberung und Völkermord dar, die die internationale Gemeinschaft nicht tolerieren darf.

Darüber hinaus wird betont, dass die Islamische Republik Iran fest an der Seite des unterdrückten palästinensischen Volkes und Gazas steht und sich verpflichtet hat, bis zur vollständigen Wiederherstellung von Gerechtigkeit, Frieden und Würde an ihrer Seite zu bleiben.

"Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihrer kollektiven Verantwortung zur Unterstützung des Wiederaufbaus Palästinas nachzukommen und eine nachhaltige politische Lösung auf der Grundlage des Zwei-Staaten-Rahmens zu verfolgen, wie in den Resolutionen der Vereinten Nationen bestätigt, damit die Palästinenser in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben können. Der Weg zu einem nachhaltigen Frieden führt über soziale Gerechtigkeit, und Iran wird sein festes Engagement zur Unterstützung der palästinensischen Sache fortsetzen.", so heißt es in der Erklärung.