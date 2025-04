Indirekte Verhandlungen zwischen Iran und den USA begonnen

Am heutigen Donnerstag, den 12. April, sind die Verhandlungen zwischen Iran und den USA in der omanischen Hauptstadt Muscat offiziell gestartet. Die Gespräche, die sich auf die Themen des iranischen Atomprogramms und die Aufhebung der ungerechtfertigten und illegalen Sanktionen konzentrieren, erfolgen in indirekter Form.

Irans Außenminister Seyyed Abbas Araghchi wird von einer hochrangigen Delegation begleitet. Zu den Delegationsmitgliedern gehören unter anderem der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, der stellvertretende politische Außenminister Majid Takht-Ravanchi, der stellvertretende Minister für internationale und rechtliche Angelegenheiten Kazem Gharibabadi sowie erfahrene Verhandlungsführer und Experten auf dem Gebiet der Sanktionen und des Atomprogramms.

Vor Beginn der Gespräche traf Araghchi wie üblich mit Omans Außenminister Seyyed Badr Al-Busaidi zusammen, um die organisatorischen Details der Verhandlungen zu besprechen. Auch Steve Whitkav, der Sondergesandte der USA für den Nahen Osten, führte ähnliche Gespräche mit Al-Busaidi, um die Details der indirekten Verhandlungsstruktur zu klären.

Nach dem Treffen mit seinem omanischen Amtskollegen erklärte Araghchi gegenüber Journalisten: „Mein Team besteht aus hochqualifizierten und erfahrenen Fachleuten, die mit den spezifischen Anforderungen dieser Verhandlungen bestens vertraut sind. Wir sind mit dem notwendigen Ernst und voller Entschlossenheit an diese Gespräche herangegangen.“

Die Verhandlungen in Oman stellen einen wichtigen Schritt zur Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen zwischen Iran und den USA dar. Das Ziel dieser Gespräche ist es, Fortschritte bei der Lösung der Konflikte um das iranische Atomprogramm und die Lockerung der seit Jahren bestehenden Sanktionen zu erzielen. Oman spielt dabei erneut eine Vermittlerrolle und bietet eine neutrale Plattform für diese Gespräche.