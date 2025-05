Araghchi trifft sich mit dem Präsidenten Algeriens

Araghchi traf sich mit Präsident Tebboune und betonte die Notwendigkeit der Ausweitung der Zusammenarbeit sowie die Umsetzung bilateraler Abkommen. Beide Seiten verurteilten auch die Morde an unschuldigen Menschen in Gaza durch das israelische Regime.

Im Rahmen des Treffens zwischen Araghchi und dem algerischen Außenminister Ahmed Attaf trafen sich auch die politischen Delegationen der Islamischen Republik Iran und der Demokratischen Volksrepublik Algerien, um über die wichtigsten bilateralen Fragen zu diskutieren. Attaf äußerte sich erfreut über den Besuch des iranischen Außenministers in Algerien und beschrieb die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als vorbildlich in allen Bereichen.

Er betonte: „Wir bemühen uns, diese Beziehungen noch dynamischer zu gestalten; Algerien ist für Iran wie ein zweites Zuhause. In den aktuellen sensiblen regionalen Verhältnissen benötigen wir einen Austausch von Ansichten, der sowohl interne als auch regionale Entwicklungen umfasst. Diese Entwicklungen erfordern eine Analyse und den Austausch von Perspektiven.“

Araghchi traf sich auch mit Ahmed Attaf, dem algerischen Außenminister, um die jüngsten Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen zu überprüfen und Wege zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Kultur und Diplomatie zu diskutieren. Beide Minister berieten sich über die jüngsten regionalen Entwicklungen und die Fortsetzung des Völkermords in Gaza sowie die Aggressionen des israelischen Regimes.

Araghchi reiste nach Algerien ein, um die offizielle Einladung seines algerischen Amtskollegen anzunehmen und wurde von den Behörden des Landes begrüßt.