Baghaei: Die Sicherheit der Nachbarländer und die Sicherheit der Region sind untrennbar mit der nationalen Sicherheit Irans verbunden

In einem ersten Pressebriefing des Jahres 1404 (2025) begann Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, die Sitzung mit Neujahrswünschen und der Hoffnung auf akzeptierte Gebete während des Ramadan. „In dieser Zeit, in der viele in den Ferien sind, hat die diplomatische Mission ihre Aktivitäten ohne Unterbrechung fortgesetzt, und Sie sind mit den Stellungnahmen und Reisen des Außenministers vertraut“, sagte er.

Situation in Gaza ist eine katastrophale Verletzung aller internationalen Normen

Auf eine Frage zur anhaltenden Völkermordpolitik des zionistischen Regimes in Gaza sagte Baghaei: „Besser als ich können Sie als Medienvertreter, die die schwere Verantwortung für die Informationsweitergabe und Aufklärung über internationale Entwicklungen, insbesondere den Völkermord des zionistischen Regimes, übernehmen, dieses Thema der Öffentlichkeit vermitteln. Wir stehen vor einer außergewöhnlichen und katastrophalen Situation in Bezug auf die Verletzung aller internationalen Normen und Prinzipien, auf denen das internationale System in den letzten Jahrzehnten aufgebaut war. Die Prinzipien der Charta und des humanitären Rechts wurden in den letzten zwei Jahren schwer verletzt, und der gezielte Mord an 15 Rettungskräften im März beweist dies. Die Verbrechen, die gleichzeitig in Rafah und im Westjordanland begangen werden, lassen keinen Zweifel daran, dass die Politik des zionistischen Regimes, unterstützt von den USA, leider darauf abzielt, Palästina als Nation aus der Region zu löschen und die Palästinenser aus ihrem Heimatland zu vertreiben.“

Besorgniserregende Normalisierung von Bosheit und Verbrechen in der Region

Er fügte hinzu: „Was sehr besorgniserregend ist, ist der Prozess der Normalisierung von Bosheit und Verbrechen in der Region. Wenn die westlichen Länder, die das zionistische Regime unterstützen, sich an die Prinzipien des internationalen Strafrechts und an die Entscheidungen der internationalen Gerichte halten, sollten die kriminellen Führer des zionistischen Regimes nicht frei in Europa sein dürfen. Dieses Verhalten verstößt eindeutig gegen alle Prinzipien, die die Weltzivilisation hochhält. Unsere Region steht in den letzten zwei Jahren vor einer ernsthaften Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit, deren Folgen nicht nur auf unsere Region beschränkt sind. Wir fordern den Sicherheitsrat auf, seine Pflichten zu erfüllen, und jede Vernachlässigung seiner Aufgaben sollte die internationale Verantwortung aller beteiligten Länder nach sich ziehen.“

Reise von Grossi nach Teheran im Rahmen der normalen Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEO

Auf die Frage, ob Iran nach dem Telefonat zwischen dem Außenminister und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) der Reise von Grossi zugestimmt habe und wann diese Reise stattfinden werde, sagte Baghaei: „In diesem Gespräch haben wir unsere Besorgnis und unsere Erwartungen an die IAEO im Hinblick auf die Entwicklungen dieser Tage und die laufenden Ereignisse dargelegt und die Aufgaben der IAEO gegenüber den Mitgliedstaaten betont. Eine grundsätzliche Zustimmung zur Reise wurde gegeben, und die Beratungen über die Einzelheiten und das Reiseprogramm gehen weiter. Sobald das genaue Reisedatum festgelegt wird, werden wir es bekannt geben.“

Der Sprecher des Außenministeriums fügte hinzu: „Diese Interaktion erfolgt im Rahmen der natürlichen Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEO, die die Zusammenarbeit zur Lösung noch bestehender rechtlicher und vertraglicher Fragen umfasst. Wir erwarten, dass die IAEO, angesichts der anhaltenden Bedrohungen durch die USA und Israel gegen die friedlichen Nuklearanlagen Irans, ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt. Gemäß Resolution 533 und anderen internationalen Rechtsvorschriften sollte die IAEO Stellung beziehen und diese Bedrohungen verurteilen. Diese Themen werden während der Reise von Grossi besprochen.“

Iranische Streitkräfte bleiben in ständiger Bereitschaft und behalten ihre Fähigkeiten

Auf die Frage von IRNA, ob nach den militärischen Drohungen aus den USA gegen Teheran Kontakte zwischen iranischen Spitzenbeamten und einigen Ländern der Region stattgefunden hätten und ob diese Länder eine friedliche Lösung der Differenzen unterstützen, sagte Baghaei: „Die Nachrichtenagentur, auf die Sie sich beziehen, folgt einem festen Muster in der Berichterstattung, das auf einer fiktiven Quelle basiert. Was die erwähnte Behauptung betrifft, ist die Bereitschaft der militärischen und defensiven Kräfte eines Landes zur Verteidigung seiner territorialen Souveränität eine natürliche Angelegenheit. Die iranischen Streitkräfte sind aufgrund der bitteren Erfahrungen der Vergangenheit und des Mutes, den sie in der Verteidigung Irans gezeigt haben, jederzeit in Bereitschaft und behalten ihre Fähigkeiten. Es ist nicht notwendig, auf eine spezielle Person hinzuweisen, da dies für jeden offensichtlich ist.“

Baghaei fügte hinzu: „Was die Nachbarn betrifft, glauben wir, dass ihre Sicherheit und die Sicherheit der Region untrennbar mit der nationalen Sicherheit Irans verbunden sind. Wir waren niemals Teil einer Koalition, die Angriffe auf Nachbarländer führt, und haben stets auf gute Nachbarschaft und Nachbarschaftspolitik hingewiesen. Bei jeder Gelegenheit machen wir unsere Nachbarn auf die Folgen jeglicher Brandstiftung durch Drittparteien, sei es von Akteuren außerhalb der Region oder vom zionistischen Regime, aufmerksam. Wir glauben, dass Feuer eine ansteckende Eigenschaft hat. Wir vertrauen darauf, dass unsere Nachbarn wachsam sind, damit Zwietracht nicht ihre Beziehungen zu Iran zerstört.“