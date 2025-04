Aref: Indirekte Gespräche zwischen dem Iran und den USA finden in einem logischen Prozess statt

Mohammad Reza Aref betonte bei einem Treffen mit einer Gruppe von Aktivisten und Eliten am Donnerstag, dass die Islamische Republik Iran und ihr Volk sich nie von den Drohungen und Verschwörungen der Feinde einschüchtern ließen.

„Der Iran hat den Weg der Verhandlungen und des Engagements stets begrüßt, und auch die andere Seite muss die falsche Politik der Sanktionen und Drohungen beenden“, fügte er hinzu.

„Derzeit unterhalten wir die besten Beziehungen zu den Ländern Zentralasiens, den Mitgliedern der Eurasischen Union und dem Persischen Golf. Zu den außenpolitischen Maßnahmen der 14. Regierung des Iran in den vergangenen sechs Monaten zählen die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran als Beobachter in der Eurasischen Union, ihre aktive Präsenz in der ECO-Organisation sowie in wichtigen regionalen und internationalen Verträgen und Institutionen, die Ausweitung der Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Ländern und die Stärkung der Beziehungen zu den Ländern am Persischen Golf“, bemerkte er.

„Heute sind alle Länder der Region zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit und der Frieden in der Region von guten Beziehungen zur Islamischen Republik Iran abhängen, und die Anrainerstaaten des Persischen Golfs haben stets Wert auf gute, herzliche und bilaterale Beziehungen zum Iran gelegt“, schloss er.